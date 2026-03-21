Carate Brianza conferisce la cittadinanza onoraria all’Arma e un premio al carabiniere eroe

La cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri come omaggio a chi, silenziosamente e ogni giorno, si mette al servizio degli altri, ma anche un civico riconoscimento al militare libero dal servizio che, la sera dello scorso 19 gennaio, aveva salvato la vita ad un papà pronto a gettarsi nel vuoto dal ponte grande di Realdino.

L’omaggio in Consiglio comunale a Carate Brianza

Nella seduta di Consiglio comunale, convocata per martedì 24 marzo, l’Amministrazione comunale di Carate Brianza conferirà un pubblico attestato civico a Gianluca Marconi, 51 anni, appuntato scelto qualifica speciale in forza alla sezione operativa del Nor di Monza, protagonista di un provvidenziale intervento sul viadotto sopra il Lambro grazie al quale riuscì a far desistere un uomo di 42 anni, residente a Mariano Comense, in procinto di gettarsi dal ponte. Un riconoscimento istituzionale che il primo cittadino ha voluto per premiare l’eroico gesto, compiuto con freddezza e professionalità, e che sarà conferito alla presenza di Sebastiano Ciancimino, comandante della Compagnia Carabinieri di Seregno e di Michele Capuano, dirigente sindacale «Pianeta Sindacale Carabinieri-Assieme».

L’intervento sul ponte di Realdino

L’appuntato dei Carabinieri riuscì ad avvicinare l’aspirante suicida che si stava arrampicando sulle grate protettive convincendolo a desistere e poi a tranquillizzarlo fino a metterlo in salvo allertando nel frattempo il «112» e i colleghi.

Nel corso della seduta di Consiglio comunale di fine marzo verrà poi conferita dal sindaco Luca Veggian anche la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri per il notevole impegno profuso e la professionalità dimostrata negli ultimi anni nel territorio comunale, così contribuendo al benessere della comunità ed al corretto vivere civile.