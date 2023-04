Carate Brianza, ecco il Padel da 2,8 milioni di euro

Ecco in anteprima le immagini del futuro «Padel Center Carate».

Carate si regala il nuovo Padel

Sarà ufficialmente depositato in settimana il progetto definitivo del nuovissimo centro per la pratica della seguitissima disciplina sportiva derivata dal tennis, che sorgerà sull’area comunale di quasi diciassettemila metri quadrati da anni inutilizzata e compresa tra via Donizetti e via Olimpia, alle spalle del palazzetto.

La necessità di apportare una serie di accorgimenti tecnici e migliorie, legata anche, e soprattutto, alla recente impennata dei costi delle materie prime, ha fatto lievitare l’importo dell’investimento e allungare, di conseguenza, i tempi di consegna della proposta elaborata con la formula del partenariato pubblico-privato.

Entro poche settimane l’area - già data in concessione all’operatore - verrà «cantierizzata», con la posa dei cartelli che illustrano i dettagli dell’intervento. Un progetto da ben 2,3 milioni di euro i cui lavori, però, inizieranno non prima di fine agosto, lasciando per il momento a disposizione il terreno e gli spazi per lo svolgimento del centro estivo dei ragazzi.

Sei campi indoor e tre da beach volley

L’impianto sportivo denominato «Padel Center Carate» ospiterà sei campi da padel indoor (quindi coperti), tre campi da beach volley (la pallavolo da spiaggia), un’area spogliatoio ricavata dalla ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato esistente e un’area club house con il bar di servizio di nuova costruzione, che ospiterà anche gli uffici della segreteria per le prenotazioni dei campi.

È prevista, inoltre, la costruzione di una nuova area parcheggio, secondo le normative del Coni, e la realizzazione di un’ampia area verde superiore ai 2 mila metri quadrati con libero accesso a tutte le famiglie, in cui saranno installati giochi inclusivi, fruibili anche da bambini portatori di disabilità.

La realizzazione del nuovo impianto per il padel è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese di cui è capogruppo mandatario la società «Vox Communication» amministrata dal caratese Samuele Sanvito e Benedetti srl, Gte srl, Circolo Tennis Carate, architetto Lorenzo Margiotta, architetto Alberto Gabani, ingegneri Matteo Gabani e Giovanni Cazzaniga in qualità di mandanti.