Carate Brianza, il discount di Eurospin verso la chiusura

Chiuderà i battenti entro fine mese (ma sembrerebbe già questo fine settimana) il punto vendita a marchio «Eurospin» in piazza Risorgimento a Carate Brianza, che commercia prodotti della catena fondata nel 1993 e con sede in provincia di Verona.

A Carate Brianza da oltre un quarto di secolo

La notizia, che circolava fra la clientela da ormai qualche settimana, è diventata realtà dopo che nel week-end molti degli scaffali del discount - specie nei banchi frigo e del fresco - hanno iniziato a svuotarsi senza essere più riforniti.

Domenica scorsa il minimarket è rimasto chiuso per inventario della merce, come annunciava un cartello affisso all’ingresso nel fine settimana appena trascorso.

Il negozio, attivo da più di un quarto di secolo, ubicato in città in uno stabile di proprietà privata nel comparto delle ex fabbriche Formenti, in passato era stato gestito dalla Cooperativa di consumo di Carate Brianza, prima di essere poi ceduto alla società «Vielle srl» di Mariano Comense nel mese di marzo del 2019 dopo che, nell’ultimo triennio, aveva accumulato perdite soprattutto a causa dell’incidenza dei costi per il personale e dell’affitto troppo alti per potere essere coperti dai profitti di vendita sempre più ridotti.

Dopo appena cinque anni dunque dalla cessione della gestione, arriva ora la notizia della chiusura per una decisione legata esclusivamente a scelte societarie. Che ha colto però tutti un po’ di sorpresa, anche perché erano tanti i clienti - specie anziani della zona a ridosso del quartiere - a rivolgersi al punto vendita di piazza Risorgimento per la spesa alimentare che offriva prodotti concorrenziali a prezzi calmierati.