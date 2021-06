Carate Brianza, le vespe trovano casa... nel "calciobalilla"

Singolare intervento a Carate Brianza per uno sciame di vespe che aveva "nidificato" all'interno del calciobalilla.

Pompieri in via Donizetti a Carate Brianza

I Vigili del fuoco sono intervenuti domenica sera in via Donizetti a Carate Brianza per rimuovere un nido di vespe all'interno di un "calcetto". L'allarme è scattato in serata quando la famiglia ha segnalato la fastidiosa presenza degli insetti svolazzare attorno al tavolo da gioco.

Non ci è voluto molto a scoprire che le vespe avevano costruito un nido piuttosto consistente nella parte sottostante del calciobalilla. Con ogni probabilità e come spesso succede lo sciame aveva trovato riparo nello spazio sotto il campo di gioco.

Le vespe... cartonaie

Una consuetudine per le vespe cartonaie così chiamate perché i nidi che esse costruiscono sembrano proprio fatte con materiale cartaceo.

Le femmine fecondate che svernano appunto in luoghi riparati come i sottotetti, i cassonetti delle tapparelle, le screpolature dei muri, tra i residui vegetali (foglie e rami secchi) o al disotto delle cortecce degli alberi, in primavera hanno il compito di fondare la nuova società.

Il primo passo è costituito dalla costruzione del nido che la vespa realizza masticando e impastando le fibre di legno e di cellulosa raschiate con le loro poderose mandibole da alberi, pali e altre costruzione in legno, in modo da formare una sorta di cartone con il quale assemblare gli alveoli del nido dove avverrà l’ovodeposizione.

Gli esperti spiegano che l'aggressività delle vespe è massima nelle ore più calde delle giornate estive e quando vedono minacciato il loro nido. Proprio per questo è consigliato chiedere l'intervento, quando necessario, nelle ore serali. La lotta contro le vespe necessita di personale specializzato in quanto molto spesso i nidi sono posti in luoghi di non facile accesso o nascosti sotto ripari, ad esempio tra le travi di sostegno dei tetti.