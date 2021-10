Carate Brianza, mercato settimanale straordinario il 1 Novembre

Ordinanza

Il sindaco ha disposto il regolare svolgimento nella giornata di festa accogliendo la richiesta degli ambulanti.

Lunedì 1 Novembre, festa di tutti i Santi, si svolgerà il mercato settimanale a Carate Brianza.

Bancarelle a Carate Brianza

Con un'ordinanza firmata lunedì scorso, 18 ottobre, il sindaco Luca Veggian ha disposto il regolare svolgimento del mercato settimanale a Carate nella giornata di festa di lunedì 1 Novembre.

Sulla base del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a Carate Brianza che prevede che, nel caso in cui il mercato settimanale coincida con una festività, possa comunque essere svolto l'Amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dalla Confcommercio - Imprese per l'Italia di Seregno a nome e per conto dei commercianti ambulanti che chiedeva appunto l'autorizzazione a effettuare il mercato settimanale nella giornata di lunedì 1 Novembre.

La richiesta - si legge nella ordinanza del sindaco - è motivata dal grave momento di crisi economica determinata dalla emergenza sanitaria e dal sensibile calo dei consumi, anche nel settore dei mercato cittadini. Il mancato svolgimento del mercato settimanale quindi "comporterebbe una rilevante perdita economica per tutti gli operatori e priverebbe l'utenza di un servizio".