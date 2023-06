Carate Brianza, nuovo primario per la Radiologia

C'è un nuovo primario alla guida del reparto di Radiologia dell'ospedale di Carate Brianza.

La dottoressa Sajadidehkordi lavora a Carate da una decina d'anni

Da qualche giorno la dottoressa Farideh Sajadidehkordi è stata nominata primario facente funzione della struttura di Radiologia dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Carate Brianza.

Classe 1960, Sajadidehkordi da dieci anni è in attività come medico al presidio di via Mosè Bianchi. In precedenza aveva operato all'ospedale di Sesto San Giovanni ed era stata ricercatrice all'Istituto Nazionale Tumori di Milano.

La dottoressa, di origini iraniane (è stata tecnico di laboratorio alla Clinica Mehgar di Teheran) compirà 63 anni il prossimo agosto e si è laureata nel 2005 e specializzata all'Università di Milano con un lavoro sul ruolo della neuroradiologia nell'ambito della malattia di Parkinson.

Tra gli ambiti su cui il nuovo primario vuole porre particolare attenzione c'è l'attività diagnostica in campo senologico. Un aspetto importante in considerazione del fatto che tutti gli interventi di chirurgia sulla mammella in capo alla Asst Brianza sono concentrati presso la Chirurgia dell'ospedale di Carate Brianza.

Otto medici e quindici tecnici

La struttura diretta da Farideh Sajadidehkordi può contare oggi su tecnologie tradizionali per Rx e anche su due Tac, di cui una di ultimissima generazione e molto avanzata tecnologicamente, acquistata un anno e mezzo fa. Le sale diagnostiche sono impegnate per otto ore al giorno e in un mese sono circa 900 i test ecografici erogati e oltre 600 gli esami Tac.

Sette in tutto i radiologi impegnati a Carate Brianza, che si avvalgono dell'apporto di una quindicina di tecnici.

Tra le novità introdotte recentemente vi è l’ambulatorio muscolo tendineo, attivo dall’ottobre scorso, che si occupa principalmente di ecografie che interessano tutte le articolazioni e di infiltrazioni articolari.