Carate Brianza, strade chiuse per il Giro d'Italia

Partirà da Seregno, ma il «chilometro zero» - quello che segna di fatto l’inizio vero e proprio della gara - avverrà nel territorio di Carate Brianza, precisamente da viale Brianza appena dopo il rondò in uscita dalla rampa della Statale 36.

A Carate Brianza il km zero

Strade chiuse e transenne in città domenica 21 maggio, dalle 9,30 alle 12,30 per il passaggio della quindicesima tappa della «Corsa Rosa», 195 chilometri di tracciato da Seregno con arrivo a Bergamo che prevede calate senza respiro: il Valico di Valcava, Selvino (versante classico), Miragolo San Salvatore e Valpiana (Roncola).

I ciclisti inizieranno la loro fuga percorrendo da Seregno via Fratelli Bandiera, via Palestro, piazza Roma, corso del Popolo, via Umbria, via Cristoforo Colombo, via San Vitale, via Stoppani, via Parini, piazza Prealpi fino a via Briantina così da arrivare nel comune di Carate Brianza, dove inizierà - come detto - il «km zero», ossia la gara vera e propria da viale Brianza.

Il percorso in città

Da viale Brianza si raggiungerà poi la rotatoria verso via San Michele al Carso, quindi via Toti fino al passaggio sul ponte di Realdino in viale Trento e Trieste per allungarsi sui tornanti che conducono nel Comune di Besana in Brianza. A seguito di riunioni tecniche con rappresentanti della Questura, l'ordinanza della Polizia locale dispone che durante il passaggio della corsa non saranno concesse deroghe ad attività o altro per muoversi o spostarsi. Il transito è consentito esclusivamente ai veicoli dell’organizzazione e ai veicoli di emergenza.