Carate, cena evento per il Monza club Brianza Valle Lambro

Un appassionante filo rosso unisce lo strepitoso risultato del Monza, nella sua prima stagione in serie A, all’arte di Claudio Elli e all’entusiasmo con cui il «Monza Club Brianza Valle Lambro» con sede a Carate Brianza si prepara a festeggiare la sua squadra del cuore domani sera, mercoledì 31 maggio, con una serata-evento organizzata al ristorante «La Rizulin» di Briosco.

Da Carate a Monza, un filo rosso nel segno dell'arte e del tifo

Rosso è il colore delle maglie e dello stemma della squadra, come il rosso che veste allo stadio gli iscritti al club, il rosso che accende in città la vetrina in corso della Libertà dedicata al Monza e ai suoi tifosi, e si unisce poi al colore rosso protagonista delle tele di Elli.

Dopo questi ultimi mesi di intensa attività segnata da riconoscimenti, mostre personali importanti e da presenze in Festival di Arte Contemporanea, in occasione della presentazione ufficiale del club sportivo caratese, l’artista ha scelto di donare una sua opera alla società calcistica proprio attraverso il Club di cui è socio.

La donazione di Claudio Elli

Alla conferenza stampa nel suo atelier in via Cusani, insieme al direttivo del club «Brianza Valle Lambro», presieduto da Andrea Rigamonti, Elli spiega le ragioni del suo generoso gesto.

«Il calcio è sempre stata la mia passione sportiva, insieme al tennis, e in gioventù ho giocato per diversi anni come portiere per una società milanese, fino al 1986. Ne conservo ancora i tesserini di iscrizione per ricordo. Quando ho saputo da Giorgio Frigerio e Pier Coscia della fondazione a Carate di questo club per il Monza in serie A, mi sono subito iscritto e ho trovato un ambiente stimolante; ho incontrato un gruppo accogliente di persone entusiaste e generose, convinte del valore di questo sport anche come occasione per nuove traiettorie umane».

Tra le esperienze artistiche recenti, le più gratificanti per Elli sono state una personale ad Udine, e una mostra a Genova, «Ad astra: arte per una collezione», dove alcune sue opere sono state esposte tra i protagonisti in ascesa del presente, accanto a grandi maestri come Vedova, De Chirico, Hartung, Miró, per citarne alcuni.

«Se dunque la mia arte trova spazio oltre i confini della Brianza e della Lombardia, a maggior ragione mi sento onorato di lasciarne traccia anche donando un’opera ad una società di calcio che sul campo in questo anno ha spesso saputo trasformare in arte le azioni e le tattiche di gioco, rappresentando con i suoi “bagaj” l’orgoglio, la capacità e la determinazione della nostra terra brianzola».

«Il calcio è uno sport che avvicina - dice Rigamonti - che supera le differenze culturali e di età tra le generazioni: il nostro Monza Club si da’ proprio l’obiettivo di far vivere lo stadio anche a ragazzi e famiglie. La serata di domani, moderata e condotta dal giornalista sportivo Nando Sanvito, sarà anche l’occasione per far incontrare tra loro molti nostri iscritti insieme ad alcuni giocatori della squadra e rappresentanti tecnici».

Frigerio, vicepresidente con Maurizio Contato, pone l’accento proprio sull’intenzione aggregativa e sul significato del club come insieme di persone che vuole confrontarsi e conoscersi, condividere anche l’esperienza di andare a vedere qualche partita allo stadio, e incontrarsi per allenare il tifo positivo: «Abbiamo scelto non a caso il bar del Circolo Tennis per le riunioni del direttivo (di cui fanno parte anche Luca Farina e Claudio Gatti, imprenditore agliatese ex giocatore della Caratese, ndr). Abbiamo voluto portare lo sport del calcio in un luogo dello Sport, cercando di realizzare una sana contaminazione di valori positivi», ha sottolineato.

La serata sarà un’esplosione gioiosa e giocosa di rosso. Noi ci saremo, per raccontarvela.