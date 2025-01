Carate, ennesimo incidente all'incrocio: Aspettiamo che ci scappi il morto?

A quando la nuova rotatoria a Carate Brianza all’incrocio killer tra via Piemonte e via Della Valle?

A chiederlo è Roberto Checchinato, imprenditore socio fondatore con Gianantonio Favalessa della «Ital Control Meters», azienda caratese specializzata nel settore della strumentazione per il controllo e la misurazione dei processi industriali con sede al civico 67 di via Della Valle.

Con lui anche Antonello Carlomagno, classe 1973, socio fondatore della «Wau73», azienda che si occupa invece di software e strategie di comunicazione digitale. Puntualmente, come ha fatto anche in occasione dei tanti sinistri che si sono verificati negli anni all’intersezione, Checchinato ha inviato una mail agli uffici comunali e al sindaco per segnalare l’ultimo incidente, che si è verificato il 9 gennaio scorso.

«Ho notato anche che nel tratto in uscita dalla Statale 36, in prossimità dell'incrocio, si sono creati degli avvallamenti stradali, segno di brusche frenate di mezzi pesanti che arrivano in prossimità dell'incrocio in velocità. Inutile ribadire che gli incidenti relativi a questo incrocio sono frequentissimi, li vediamo recandoci in azienda quotidianamente...», spiega l’imprenditore che nel 2018 fu suo malgrado protagonista di un brutto incidente proprio in quel punto «maledetto».

«Un veicolo che non ha visto o ha bruciato lo stop mi piombò addosso a tutta velocità. Ne uscii con l’auto completamente distrutta, ma fortunatamente solo con una commozione cerebrale e una settimana di prognosi. A distanza di più di sei anni, ci troviamo nella stessa identica situazione: ripetute segnalazioni, mai trasformate in fatti. Ho inviato diverse segnalazioni che conservo senza però riuscire a ottenere nulla. Sarà una magra consolazione se, mi auguro di no, prima o poi ci dovesse scappare il morto...», ha precisato Checchinato.