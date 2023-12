Carate, festa al Campone per i 101 anni di una nonnina

Festa al rione Campone di Carate Brianza per i 101 anni di Giuseppina Galbiati.

Classe 1922, nata e cresciuta a Carate Brianza

Giovedì 21 dicembre, l'anziana donna ha toccato il traguardo speciale delle 101 primavere. Nonna Giuseppina, classe 1922, la leva del compianto monsignor Salvatore Colombo, vescovo martire di Mogadiscio, è nata nel cortile della Cooperativa, ancora esistente tra le vie sant’Ambrogio e Verdi.

Ex dipendente alle Formenti, aveva poi lavorato come casellante a fianco del marito capostazione

Era la maggiore dei tre figli di Ambrogio e Albina Maggioni. Fin da giovanissima ha lavorato nelle fabbriche «Formenti» dove ha conosciuto il seregnese Natale Confalonieri. Subito dopo la guerra, nel 1946, i due fidanzati sono convolati a nozze e si sono trasferiti a Cassago, dove Natale ha fatto il capostazione e Giuseppina la casellante della linea ferroviaria Monza-Lecco.

Nel 1947 è nato il primogenito Giorgio, conosciutissimo in città col soprannome di «Seregn» ereditato dal padre, famoso per aver organizzato per lunghissimi anni il rogo della Giubiana nelle serate dell’ultimo giovedì di gennaio nel rione Campone.

Negli anni Cinquanta la famiglia ritornò a Carate Brianza nel cortile della Cooperativa. Nel 1956 nacque la secondogenita Cristina e nel 1960 la figlia Josè. Con tanti sacrifici la coppia riuscì a racimolare i soldi necessari per costruire una casa in via Verona. I lavori furono iniziati nel 1960 e nel 1963 Giuseppina coronò il sogno di avere una casa tutta sua e vi si stabilì con i suoi definitivamente. Attualmente abita al piano superiore della villetta e da più di tre anni è accudita amorevolmente dalla badante Domitilla.