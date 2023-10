Carate, festeggia 90 anni salendo in Grignetta: "Quassù si sentono meno"

La festa dei 90 anni? A quota 1.980 metri, a fianco della sgargiante croce rossa del Sigaro Dones, un piccolo e caratteristico pilastro roccioso posto a guardia dei Magnaghi sulla Grignetta.

Protagonista dell’impresa è stato Emanuele Fornasiero, classe 1933, da più di mezzo secolo socio della sezione del Cai Carate Brianza.

Socio storico del Cai Carate Brianza

Sabato 7 ottobre, giorno del suo novantesimo compleanno, Fornasiero si è arrampicato fino alla sommità del «Sigaro» accompagnato da due istruttori della Scuola di Alpinismo del Club alpino caratese, Marino Marzorati e Ezio Tanzi. A dispetto della veneranda età, Fornasiero ha dimostrato ancora una volta grinta e determinazione che gli hanno permesso di raggiungere la cima in poche ore...

«Sono 90 gli anni... Ma quassù non pesano», ha scritto l’anziano scalatore su un foglio che ha mostrato all’arrivo in vetta per le foto di rito sfoggiando un sorriso da fare invidia a un baldanzoso ventenne.

Era già stato dieci volte sul Monte Bianco

Dal pinnacolo della Grignetta Fornasiero, ex meccanico in pensione, con una vertiginosa discesa in «corda doppia» di oltre 50 metri ha fatto poi rientro alla base per poi ridiscendere ai Piani Resinelli. Per lui, in passato istruttore di alpinismo della scuola «Mario dell'Oro» e membro del direttivo all’interno del quale ha gestito a lungo le attività di escursionismo, quella di sabato in Grignetta è stata solo l’ultima delle tante imprese portate a termine in montagna.

A 76 anni, per la decima volta, era salito in vetta al Monte Bianco. Agli auguri e alle congratulazioni per l’impresa si sono uniti il direttivo del Cai di Carate Brianza presieduto da Antonio Colombo e tutti i soci della sezione cittadina.