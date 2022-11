Carate festeggia un'altra nonna centenaria

Festa in via Toti a Carate Brianza per una nonna che ha tagliato il traguardo del secolo di vita.

Gli auguri del sindaco di Carate

Mercoledì 2 novembre il sindaco Luca Veggian e l'assessore ai Servizi sociali Cristina Camesasca hanno reso omaggio a Andreina Ponti, classe 1922. Assieme alla neocentenaria c'erano figli e nipoti che hanno brindato con lei allo straordinario traguardo.

Per la donna uno splendido mazzo di fiori e l'augurio a nome di tutta la città.

"Nonna Andreina ha attraversato un secolo tra guerre e malattie. Dal suo divano di via Toti a Carate Brianza, guarda il mondo con il sorriso e tiene ancora testa alla conversazione parlando di tutto. Pure di calcio e del suo Milan", ha detto il sindaco al termine della visita.

I compleanni speciali in città

Quello di Andreina Ponti non è stato l'unico compleanno speciale a Carate Brianza. Domenica prossima 6 novembre alla casa di riposo delle Suore infermiere di San Carlo in villa Rovella sarà festeggiata anche Giulia Giorgi, anche lei a un passo dal secolo di vita.

Ma tra novembre e la fine dell'anno saranno altri da 100 in città: il 19 novembre sarà la volta di Vittorina Basilico, mentre il 21 dicembre taglierà il traguardo Giuseppina Galbiati.