L'uomo, originario di Calò, è stato festeggiato dalla famiglia e ha ricevuto gli auguri del vicesindaco Luca Cesana

La comunità di Carate Brianza è in festa per un nuovo centenario.

Carate ha un nuovo centenario, grande festa per nonno Antonio Sanvito

Si tratta di Antonio Sanvito che ha tagliato il traguardo del secolo di vita, circondato dall’affetto della moglie Adele Colombo, 93 anni, con la quale è sposato da ben 72 anni, dei figli e dei familiari.

Nato a Calò di Besana, Sanvito appartiene a quella generazione che ha contribuito con il proprio lavoro e il proprio impegno alla crescita della Brianza. Per gran parte della sua vita ha operato nel settore della meccanica, fondando e sviluppando a Carate Brianza un’officina specializzata nella realizzazione di stampi per materie plastiche, attività che ha rappresentato un importante punto di riferimento per il territorio.

Dopo una lunga carriera lavorativa, ha lasciato il testimone ai figli, che hanno proseguito l’attività di famiglia fino alla chiusura dell’azienda nel 2019, mantenendo viva per anni la tradizione, la professionalità e l’esperienza costruite dal padre. Accanto al lavoro, Antonio ha costruito una famiglia unita e solida. Insieme alla moglie Adele ha condiviso oltre sette decenni di vita matrimoniale

Gli auguri dell’Amministrazione comunale

Nonostante il secolo di vita appena raggiunto, Antonio continua ancora oggi a mantenersi attivo dedicandosi con passione al proprio orto e alla cura delle sue galline, attività che testimoniano il suo attaccamento alle tradizioni, il suo spirito operoso e la sua straordinaria vitalità. Questa mattina (venerdì) ha ricevuto l’omaggio dell’Amministrazione comunale da parte del vicesindaco Luca Cesana.