Carate, la corsa delle paperelle sostiene l'Emilia Romagna

Partenza dal ponte di Agliate a Carate Brianza con arrivo al Gorgone. La prima edizione di Agliate Cup, una singolare corsa di paperelle sul fiume, in programma domenica 28 maggio, devolverà il ricavato della manifestazione alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalla pesantissima alluvione dei giorni scorsi.

La manifestazione a Carate, con partenza dal ponte di Agliate

La corsa benefica, avrà anche un valore ambientale, per riportare il Lambro al centro dell’attenzione.

La prima edizione di «Agliate Cup» è stata promossa da «Agliate Community» con la collaborazione dei Marciacaratesi, il contributo della Bcc Carate Brianza e il patrocinio del Comune e del Parco regionale della Valle del Lambro.

La singolare competizione, che prende spunto dalla prima sfida di paperelle che si tenne a Ottawa in Canada nel 1987 e che, negli anni Novanta, si è diffusa come forma originale di raccolta fondi in ogni angolo del mondo e in diversi comuni italiani, si svolgerà in due momenti differenti.

Il via alle ore 15: due le gare

Alle ore 15 prenderà il via la gara delle «Grandi Papere» sponsorizzate; alle 16, invece, partirà il «gran premio» delle paperelle più piccole con premi previsti per i primi tre concorrenti classificati. Il pubblico potrà assistere alla competizione pomeridiana lungo la sponda sinistra del fiume Lambro.

«In questo momento di incerto futuro sia per le persone sia per l’ambiente ci è sembrato importante offrire un’occasione di incontro giocoso che ci faccia sentire tutti parte di una comunità viva», spiegano gli organizzatori.