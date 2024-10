Carate, l'asilo Santa Maria saluta lo storico cuoco

Il mitico cuoco si congeda dalla scuola Santa Maria di Carate Brianza.

Un'istituzione per i piccoli di Carate Brianza

Per diciassette anni e per tutti i bambini dell'asilo è stato solo e sempre il mitico «cuoco Marco». Dolcissimo, affabile e capace di conquistare e coccolare con gusto i palati delicati dei più piccolini...

Lunedì 30 settembre è stato l’ultimo giorno di lavoro nelle cucine dello storico asilo di via Sant’Ambrogio per Marco Maggioni, caratese, 67 anni compiuti lo scorso 20 settembre, in servizio dal lontano febbraio 2007 quando era subentrato ad Aldino Coscarelli, anche lui a lungo storico volto e storico cuoco del «Santa Maria» scomparso nel 2014 all’età di 70 anni.

«Il cuoco Marco ha nutrito davvero generazioni di bimbi caratesi, diventati a loro volta ormai padri di alunni e alunne che frequentano la nostra scuola - ha detto Dionisia Bertacco, presidente del Consiglio di amministrazione della materna - E’ stato sempre la “pietra di paragone” per tutti i cibi mangiati e gustati dai nostri piccoli: niente di quello che mangiano a casa è mai buono come quello preparato dal cuoco Marco... Non è stato fra noi solo un grande cuoco, ma con passione, bravura e disponibilità - ha aggiunto ancora la presidente del Santa Maria - si è prestato a sostenere ogni iniziativa volta a favore della scuola e delle sue tante attività. Ci ha persino regalato alcune delle sue segrete ricette, che abbiamo voluto raccogliere accuratamente in un simpatico calendario distribuito poi a tutti i genitori. Per tutto questo la nostra scuola non può che dirgli davvero un grande grazie! Sarà bello nei prossimi giorni averlo di nuovo fra noi, questa volta nella veste di nonno, durante la festa che organizzeremo con i bambini e che sarà dedicata agli “angeli custodi con i capelli bianchi”».

Nuovo responsabile al lavoro

La cucina e i fornelli della scuola Santa Maria saranno ora affidati al nuovo cuoco responsabile, Luca Redaelli.

«Siamo certi - conclude la presidente Bertacco - che anche lui, come Aldo e Marco, sarà sicuramente in grado di mantenere ancora alta la tradizione della cura, dell’abilità e della competenza a servizio di tutti i bambini che passano e passeranno fra le nostre mura».