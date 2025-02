Carate, lavori lungo la Sp6: possibili disagi alla circolazione per sette giorni

Si preannuncia una settimana di viabilità a singhiozzo lungo la strada provinciale che collega Carate Brianza con il comune di Besana in Brianza.

Da oggi, sabato 15 febbraio, sono iniziati infatti i lavori di pulizia lungo il lato sinistro della scarpata della Sp6, dal ponte di Realdino, risalendo sino al confine territoriale del comune di Besana Brianza. Specie in tarda mattinata la circolazione ha subito rallentamenti, con lunghe code di auto ferme in entrambe le direzioni di marcia.

Il cantiere dal ponte di Realdino a Carate fino a Besana

L'intervento ha preso il via dalla porzione di scarpata a ridosso del ponte di Realdino a Carate Brianza, in prossimità dell'intersezione con le vie Crivelli e via Calvi con il taglio di sterpaglie e alberature secche e pericolanti.

I lavori, che saranno sospesi nella giornata di domenica, riprenderanno invece regolarmente a partire da lunedì 17 febbraio e potranno proseguire per almeno sette giorni.

Al fine di limitare per quanto possibile criticità e disagi alla circolazione stradale, viene istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico anche con l’ausilio di movieri.