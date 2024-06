Carate, posteggio selvaggio a ridosso del Policlinico: scatta il divieto di sosta

Contro la sosta diventata selvaggia nella zona a ridosso del centro sportivo comunale a Carate Brianza arriva finalmente il divieto di sosta.

Carate, le proteste dei residenti di via Olimpia

Il provvedimento deciso dalla Polizia locale fa seguito alle tante segnalazioni dei residenti di via Olimpia che, nelle ultime settimane, avevano lamentato, a più riprese, la presenza di veicoli posteggiati anche davanti agli ingressi delle abitazioni.

Il divieto riguarderà in particolare il lato dei numeri civici dispari della via che si allunga fino all’ingresso dell’impianto sportivo dove ha sede anche il Circolo Tennis e del vicino Policlinico di Verano Brianza.

«La situazione - spiega il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian che giovedì in Giunta ha preso atto della richiesta dell’ufficio di Polizia locale - si era fatta complicata per i residenti anche in seguito alla recente realizzazione del parcheggio a pagamento della struttura sanitaria e alla chiusura temporanea dell’altra area di posteggio a servizio del Policlinico che è, invece, in fase di sistemazione».

La decisione della Polizia locale

Una ricaduta, in termini di viabilità, della quale i residenti hanno di fatto pagato le conseguenze ritrovandosi ad ogni ora numerose auto in sosta spesso selvaggiamente parcheggiate nelle vicinanze degli ingressi carrai con tutte le difficoltà del caso legate alle manovre di entrata e uscita da parte di chi vi abita.

Il sopralluogo della Polizia locale ha effettivamente riscontrato e accertato le difficoltà dei residenti: da qui la decisione di provvedere con ordinanza alla istituzione del divieto di sosta lungo il lato dei civici dispari di via Olimpia.