Carate, torna la «Camminata di Luna piena sul Lambro»

Pur con le restrizioni legate all’emergenza Covid-19, torna quest’anno a Carate Brianza l’appuntamento con la «Camminata di Luna piena», marcia non competitiva in notturna lungo il Lambro organizzata dal gruppo podistico dei «Marciacaratesi».

Partenza da piazza Martiri delle Foibe a Carate

La decima edizione della manifestazione è in programma per la serata di venerdì 16 luglio con partenza dalle 20,15 alle 21,45 dal posteggio di piazza Martiri delle Foibe, a fianco della sede del comando di Polizia locale. Il percorso unico di 8 chilometri e mezzo è stato studiato anche per famiglie e passeggini e sarà totalmente illuminato con ceri e luci a led.

Un tracciato suggestivo, risistemato e ripulito per l'occasione dai volontari dell'associazione podistica: che da Villa Cusani attraverserà il parco di Villa Rovella, fino alle Grotte di Realdino passando poi per l'ex molino Tagliabue lungo le sponde del fiume.

La prevendita dei cartellini sarà disponibile da domani, prossimo giovedì 1 luglio (e fino al 15 luglio), nei negozi «Lory Mille idee» in via Sant'Ambrogio, «Cartà Più» in via General Cantore e «Moka Riz» in via Cusani, mentre in sede dei Marciacaratesi il lunedì e il giovedì, dalle 21 alle 23 e solo fino al raggiungimento massimo di 1500 partecipanti. Per le restrizioni legate alla pandemia non sarà possibile iscriversi direttamente la serata dell’evento, come avveniva nelle precedenti edizioni.

Non sono previste premiazioni di gruppi sportivi e all’arrivo dell’ultimo partecipante non si potrò sostare per evitare assembramenti.

E’ obbligatorio indossare la mascherina ed effettuare la pulizia delle mani, ai ristori e al ritiro dei bracciali luminosi alla partenza.