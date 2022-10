Carate tra il verde e l'antico: domenica la marcia più bella della Brianza

E’ la marcia per eccellenza. In Brianza, ma non solo. Una «medaglia» che la «Carate tra il verde e l’antico» («Trofeo Banca di credito cooperativo di Carate Brianza» in programma domenica 16 ottobre con partenza dalla residenza Il Parco, dalle 7,45 alle 9,30) si è guadagnata negli anni sul campo collezionando una strabiliante media di 7.500 partecipanti.

Carate e i Marciacaratesi

Merito di un’organizzazione impeccabile, quella che garantiscono una macchina infallibile come sono i «Marciacaratesi» e merito anche dell’inesauribile stuolo di volontari - oltre duecento - impegnati ai punti di ristoro e di iscrizione e lungo i sentieri insieme alla bellezza dei percorsi, che attraversano il territorio del Lambro e della Brianza, le cascine e le ville di delizia aperte per l’occasione alle migliaia di camminatori che si presentano ogni anno sulla linea di partenza.

«Siamo arrivati all’edizione numero 41, un anno ancora particolare, che segue un periodo di incertezze legate alla pandemia e alle numerose restrizioni e intoppi cui abbiamo dovuto far fronte», racconta Silvio Redaelli, segretario dei Marciacaratesi che nelle scorse settimane insieme ad un team affiatatissimo di soci ha ripulito sentieri, scalinate e ponti da rovi e erbacce per agevolare il passaggio dei podisti.

Tre percorsi

Tre i percorsi proposti: uno da 7, uno da 14 e il più impegnativo, da 20 chilometri.

«Anche per questa edizione potremo contare sulla collaborazione degli studenti del liceo don Carlo Gnocchi che faranno da guide a quanti vorranno fermarsi ad ascoltare la storia e le vicende dei siti che si incontrano lungo i tracciati», dice il segretario dei «Marcia».

Ad accompagnare i podisti e le famiglie (previsto anche un percorso con passeggini) la musica e ristori golosi con pane con l’uva, torte paesane, thé e integratori speciali.

«Come sempre la collaborazione è stata davvero notevole e non finiremo mai di ringraziare tutti - aggiunge Redaelli - Dalle associazioni come Alpini, Pro loco, Cai, Avis, Protezione civile, associazione nazionale Carabinieri fino al Comune che garantisce la presenza delle pattuglie di Polizia locale.

Il costo delle iscrizioni è contenuto, vista la quantità e la qualità che offriamo ai partecipanti e tutto questo è possibile solo grazie ai tanti sostenitori. In primis, la Banca di credito cooperativo di Carate, main sponsor della manifestazione, con noi da sempre, ma anche “Maxi Sport” con il quale collaboriamo ormai in ottima sinergia e poi Bianalisi, Incartare, Eon e TecnoCasa, nuovo sostenitore della marcia. E’ tutto pronto, non ci resta che sperare nel bel tempo...», conclude il segretario.

Le iscrizioni

Quest’anno sarà possibile iscriversi anche prima della partenza: nel 2021, prima edizione post-Covid, con le restrizioni imposte alle manifestazioni pubbliche, gli iscritti furono 4 mila e 400. Domenica a «Il Parco» i «Marciacaratesi» puntano a conquistare un nuovo record: ci riusciranno?

Fino a venerdì 14 ottobre sono aperte le pre-iscrizioni, mentre sarà possibile effettuare l’iscrizione alla manifestazione sino all’ora della partenza.

I biglietti, come già annunciato, sono in prevendita nella sede dei «Marciacaratesi» (via Verdi) e nei seguenti negozi: Lory Mille Più idee (via Sant’Ambrogio), Valtorta Merceria (corso della Libertà), Carta Più (via Pellico), Torrefazione Moka Ritz (via Cusani) e nei punti vendita «Maxi Sport» di Lissone, di Merate e Sesto San Giovanni.