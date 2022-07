Carate, undici serate di musica e festa a tutta birra!

A Carate Brianza cibo, musica, spettacoli e tanto divertimento per una festa... a tutta birra!

Beer Fest Carate, edizione 2022

Torna in via Tommaso Grossi l’appuntamento con il «Beer Fest», l’evento targato «Fermento» di Inverigo, inaugurato nel 2019 e sospeso per i due anni successivi a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. E’ un ritorno in grande stile quello annunciato da Massimo Cesana, caratese doc, da anni contitolare insieme al socio Daniele Giussani della nota birreria con cucina in provincia di Como. Undici serate «non stop», dal 7 al 17 luglio, animeranno l’area comunale di via Tommaso Grossi che il Comune ha messo a disposizione per ospitare la manifestazione.

Duemila metri quadrati di struttura al coperto garantiranno spettacoli e servizio cucina, ogni sera, dalle 18,30 fino a mezzanotte anche in caso di maltempo.

«C’è voglia di stare insieme, di tornare a fare festa e per questa occasione abbiamo voluto mettere assieme un programma ricco di momenti live, concerti e spettacoli comici che faranno da richiamo anche per gli appassionati da fuori città. Ci auguriamo davvero di poter regalare il massimo del divertimento. Da parte mio e dello staff assicuriamo tutto l’impegno e la professionalità».

Il programma

Le undici serate saranno all’insegna della musica e del divertimento. Giovedì 7 luglio il debutto della «Beer Fest» sarà all’insegna delle più famose canzoni degli «883» con la tribute band «Max Mania». In scaletta tanti pezzi che hanno scritto una parte di storia degli anni Novanta, da «Nord sud ovest es» a «Gli anni».

Venerdì 8 luglio spazio, invece, al rock con il tributo a Vasco Rossi e l’esibizione dei «Komplici» accompagnati da Maurizio Solieri, per trent’anni storico chitarrista del «Blasco». Sabato 9 ancora una serata di musica con la cover band «Noxout» e di risate con l’energia di Giorgio Verduci, volto storico di Zelig, conosciuto per il personaggio del «signor Verduci», l’uomo con la mazza da baseball, pronto a dare «randellate» ai comportamenti più fastidiosi e stupidi della società.

Domenica 10 luglio sul palco di via Tommaso Grossi il live show di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, la drag queen più famosa d’Italia.

Lunedì 11 luglio una serata latino americana con «Tribal» e «Zoo latino»; martedì 12 il tributo hard rock agli Ac/Dc con gli «Acidi», mentre mercoledì 13 luglio il tributo al rock alternativo dei Linkin Park con i «Livin Theory». Lorenzo Jovanotti sarà il protagonista della serata di giovedì 14 luglio con la musica della band «Jovanotte», mentre venerdì 15 luglio saranno di scena Renato Zero con il suggestivo tributo degli «Amalo» e la comicità di Giancarlo Kalbrugovic, il famoso «Pino dei Palazzi», «filosofo metropolitano» e «balordo delle case popolari».

Gran finale sabato 16 e domenica 17 luglio: prima il tributo a Luciano Ligabue con l’esibizione di Max Cottafavi, chitarrista del Liga, poi lo show onclusivo (domenica) con il tributo ai mitici Queen (con i Live Queen) e il live show di Viola Valentino.

«Siamo davvero contenti di potere tornare a ospitare un evento di questa portata dopo due anni di stop - ha detto il sindaco Luca Veggian - La prima edizione era stata un successo. Come Amministrazione comunale ringraziamo organizzatori e staff che con professionalità animeranno queste serate con un programma davvero ricco offrendo un’occasione unica di vita comunitaria e aggregazione. E’ un evento che sosterremo anche in futuro, nell’ottica di mettere a disposizione un’area feste e spettacoli in quella zona».