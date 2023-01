Carburanti, com'è la situazione in Brianza? Ecco i prezzi dei distributori

A fronte dell'aumento dei controlli da parte della Guardia di Finanza per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, abbiamo voluto sondare la situazione sul nostro territorio per capire la tendenza nei diversi distributori e darvi così anche una fotografia che, per quanto in continuo cambiamento, vi permetterà di orientarvi per cercare di risparmiare un po'.

Benzina: i prezzi in provincia di Monza e Brianza

Com'è dunque la situazione in Brianza? Vi proponiamo la rilevazione della situazione nella nostra provincia secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, martedì 10 gennaio 2022.

La fonte è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Oltre 200 impianti nella nostra provincia

Nella nostra provincia gli impianti di distribuzione sono oltre 200. In questo caso abbiamo preso in esame i dati dei distributori di Monza, Vimercate, Desio, Seregno e Carate Brianza che ci permettono di avere un'idea di quella che è la tendenza dei prezzi sul nostro territorio.

Dove trovare tutti i prezzi dei distributori

Per conoscere i prezzi di tutti i distributori della nostra provincia è possibile consultare il sito https://carburanti.mise.gov.it/ e cercare il distributore più vicino.

La situazione a Monza

Vimercate

Desio

Seregno

Carate Brianza