Carenza di medici di base, a Concorezzo arriva l'Ambulatorio medico temporaneo

E' sempre più delicata la situazione dei medici di base a Concorezzo. A partire da oggi, sabato 1 luglio 2023, ha cessato l'attività anche il dottor Angelo Mari, ufficialmente in pensione. Un addio che acuisce ulteriormente la carenza dei medici di base in paese e che ha portato Ats ad attivare il servizio di Ambulatorio medico temporaneo per provare a tamponare l'emergenza.

La protesta sul Web

Nei giorni scorsi l'annuncio del pensionamento del dottor Angelo Mari aveva scatenato una vera e propria protesta Social da parte dei cittadini di Concorezzo, già alle prese con una situazione non semplice legata alla carenza dei medici di base in paese. Proprio per ovviare, seppur temporaneamente, a questa emergenza, Ats ha deciso di attivare l'Ambulatorio medico temporaneo, che verrà allestito nei locali della Guardia medica di Concorezzo. Il servizio diventerà operativo a tutti gli effetti a partire da lunedì 3 luglio.

"Data la situazione di progressiva carenza di Medici di Medicina Generale (MMG) diffusa a livello regionale e nazionale, per i soli pazienti che facevano riferimento al dottor Angelo Mari, da lunedì 3 luglio 2023 verrà attivato a Concorezzo in via De Giorgi 9 (nei locali della Guardia Medica) un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) con assegnazione di una specifica equipe di medici - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - La natura temporanea dell’ambulatorio serve a garantire agli assistiti una continuità di servizio nell’eventuale periodo che intercorre tra la cessazione del Medico di Medicina Generale e l’assegnazione del successivo".

Le modalità di accesso al servizio

Per quanto riguarda le modalità di accesso al servizio, il primo cittadino concorezzese ha spiegato che: