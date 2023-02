Carenza di medici di base, a Mezzago arriva l'Ambulatorio medico temporaneo

Importante intesa tra Amministrazione comunale di Mezzago e Ats Brianza per alleviare i disagi legati alla carenza dei medici di base. In paese, infatti, arriverà l'Ambulatorio medico temporaneo. La novità è stata annunciata pochi minuti fa attraverso un comunicato diramato dall'Amministrazione.

Una situazione difficile da gestire

Un intervento importante, volto a risolvere (almeno parzialmente) una situazione davvero difficile da gestire. L'accordo tra Comune di Mezzago e Ats Brianza è arrivato a poche settimane di distanza dalla scelta della decisione della dottoressa Chiara Anena di lasciare il paese per trasferirsi ad Aicurzio. Un abbandono, quello della dottoressa Anena, che si era aggiunto a quello della dottoressa Valeria Marcandalli, trasferitasi in un nuovo ambulatorio a Ornago esattamente un anno fa. A conti fatti, quindi, in paese era rimasta una sola dottoressa di base, Elena Colombo, operativa in Palazzo Archinti: decisamente troppo poco, anche tenendo in considerazione il difficile momento vissuto dalla medicina di base su tutto il territorio. Proprio per questo motivo l'Amministrazione comunale aveva subito attivato una serie di colloqui con Ats Brianza, cercando di individuare la miglior soluzione possibile. E' di poco fa, quindi, l'annuncio dello sbarco in paese di un Ambulatorio medico temporaneo, strumento importante per alleviare i disagi ai tanti cittadini mezzaghesi rimasti senza medico sul territorio. L'Ambulatorio verrà posizionato in Comune, all'interno dei locali attualmente occupati dall'Associazione Volontari: quest'ultimi verranno trasferiti in uno spazio adiacente.

Il comunicato stampa del Comune

Questo il comunicato stampa diramato pochi minuti fa dall'Amministrazione comunale di Mezzago.

"Inizierà nelle prossime settimane l’attività dell’Ambulatorio Medico Temporaneo territoriale a Mezzago - si legge nel comunicato - E’ stata infatti raggiunta in tempi brevi l’intesa tra l’Amministrazione comunale di Mezzago ed Ats della Brianza. Per fronteggiare la mancanza di medici di base sul territorio, sebbene l’attività sanitaria non sia di competenza del Comune, l’Amministrazione ha inteso trovare un modo per fronteggiarne almeno il lato “sociale” in un quadro nazionale difficile. Di qui i contatti con la Direzione Ats (ente del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia) per rappresentare le difficoltà in cui versano i cittadini mezzaghesi ed offrire la disponibilità ad ospitare un Ambulatorio Medico Temporaneo. La risposta di Ats, che ringraziamo, è stata pronta e risolutiva; i cittadini rimasti senza medico di base, e già destinatari delle comunicazioni specifiche di Ats, invece di recarsi a Sulbiate potranno avere lo stesso servizio presso l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Mezzago. I locali che saranno adibiti ad ospitare l’AMT saranno all’interno del Municipio in via F.lli Brasca n.5, verrà infatti operata una riorganizzazione degli spazi assegnati all’interno della medesima struttura. Terminate le incombenze burocratiche e l’approntamento dei locali per l’attivazione di quanto descritto verrà data specifica comunicazione".

La soddisfazione del sindaco Massimiliano Rivabeni

L'accordo con Ats Brianza rappresenta indubbiamente una notizia positiva per i cittadini di Mezzago, che nelle scorse settimane avevano più volte espresso il loro disagio per la situazione venutasi a creare.