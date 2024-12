Il motore della "Caritas" di Lesmo è sempre in moto. Nella mattinata di ieri, domenica 8 dicembre, è stato inaugurato e benedetto il "Caribus", il nuovo furgone messo a disposizione dei volontari della parrocchia.

Caritas, il "motore" della solidarietà è sempre in moto

Una presenza silenziosa, ma costante, al fianco delle famiglie in difficoltà. Da quasi 30 anni il gruppo Caritas della Comunità Pastorale Santa Maria Assunta si trova in prima linea nel sostegno alle persone che vivono in situazioni di disagio e mai come quest’anno l’impegno dei volontari si è rivelato fondamentale per riuscire a dare conforto a quanti vivono nel bisogno. A certificare la bontà dell’operato sono i numeri risultanti dall’attività svolta durante l’anno in corso e diramati nel fine settimana, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo pulmino, a cui ha preso parte il direttore della "Bcc Brianza e Laghi", Giovanni Pontiggia, che ha sostenuto attivamente l'acquisto del mezzo.

I dati di Caritas del 2024

Nel corso del 2024 sono stati 42 i colloqui sostenuti dai volontari del Centro di Ascolto, per un totale di 160 ore offerte al servizio delle famiglie. I bisogni incontrati sono principalmente relativi all’assenza di reddito, dell’impiego e dell’abitazione. Tutte situazione di emergenza prese in carico dai volontari attraverso numerose attività e progetti attivati nel corso dell’anno. Tra sostegni economici e aiuti nel pagamento di utenze e affitti, la Caritas ha erogato contributi economici per un totale di oltre 15mila euro. Il fondo "Diamo Lavoro" ha invece offerto un valido strumento per il ricollocamento nel mercato dell’impiego: in questo ambito sono state avviate sette pratiche, cui si sommano tre esperienze condotte e un inserimento praticato.

Le attività dei volontari

L’attenzione alle necessità passa anche dalla fornitura di aiuti di carattere alimentare. Da inizio anno, infatti, la Bottega della Solidarietà ha assistito con cadenza regolare 79 famiglie, per un totale di 217 persone sostenute. I volontari tuttora operativi sono 27, che hanno garantito oltre 200 ore di apertura del piccolo supermercato dedicato alle famiglie meno abbienti. Anche grazie al contributo di "Iperal", che da oltre un anno ha stretto una collaborazione con la Caritas parrocchiale, è stato possibile rogare oltre 13mila kili di prodotti alimentari e 5mila prodotti di igiene personale. Le attività solidali però non si fermano qui. Anche quest’anno è stato portato avanti il progetto "Doposcuola", con il quale sono state messe a disposizione di 15 ragazzi della scuola elementare competenze formative, sociali e soprattutto educative da parte dei volontari in stretta collaborazione con i Servizi sociali dei Comuni e le responsabili degli Istituti Scolastici. Non da ultimo ha svolto un ruolo fondamentale anche il servizio guardaroba, che ha visto la distribuzione di 2200 capi di vestiario grazie ai 16 volontari impegnati in oltre 250 ore di apertura.

Bisogni in crescita, ma anche la generosità è in aumento

I dati parlano da soli e sicuramente non possono lasciare indifferenti. Le conseguenze della pandemia prima e delle guerre poi hanno inciso profondamente sulle dinamiche economiche della società attuale e sempre più famiglie ricorrono a sussidi e aiuti per far fronte alle necessità di tutti i giorni. Per questo resta di estrema importanza "sostenere chi sostiene" come la realtà Caritas del territorio, che con commovente dedizione lavorano quotidianamente affinché nessuno venga lasciato indietro. Oggi più che mai.