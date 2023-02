Caritas sempre al fianco dei bisognosi. I numeri del 2022: quasi 12mila euro elargiti per aiutare 43 famiglie, 40 i partecipanti alla scuola d’italiano per stranieri

Il Fondo Locale di Solidarietà della Caritas

Una macchina perfetta che unisce più realtà e che negli ultimi nove anni ha raccolto 174mila euro. Si tratta del Fondo Locale di Solidarietà, gestito dalla Caritas di Nova Milanese. Della sua struttura fanno parte anche le Caritas parrocchiali (Beata Vergine Assunta e San Giuseppe), l’Unitalsi, la San Vincenzo, il Centro Aggregazione Giovani e il Centro d’ascolto. Una famiglia di cui fanno parte oltre cento volontari, alcuni impegnati in più campi.

Le famiglie aiutate nel 2022

Il Fondo in particolare era nato con l’idea di garantire aiuti concreti a chi è in difficoltà. Lo scorso anno 342 sono stati i partecipanti che hanno permesso di elargire a 43 famiglie un totale di 11.976 euro. Sottolinea Norberto Fumagalli, da quest’anno coordinatore della Caritas cittadina al posto di Giorgio Nicolussi:

"Sono soldi che offre la comunità. Fare rete è fondamentale. Ci sono anche persone che hanno ricevuto prestiti e si stanno impegnando a restituirli".

La rete con le altre realtà locali

A proposito di rete, oltre alla sinergia tra le varie realtà, c’è da sottolineare anche il rapporto con il Comune: lo scorso anno è stata firmata una convenzione, anche se la collaborazione nel corso degli anni non è mai mancata. In città ci sono tre centri che distribuiscono pacchi viveri a 150 famiglie. Punto di riferimento per le persone più in difficoltà è il Centro d’ascolto, aperto ogni venerdì mattina.

Il corso di italiano per stranieri

Gli interventi nei confronti di bisognosi sono alimentari, economici e per il vestiario.

"Nell’ambito del Centro d’ascolto abbiamo anche promosso un corso d’italiano per stranieri che si svolge in biblioteca al martedì. E’ appena ripartito e lo frequentano una quarantina di persone di nazionalità e fedi religiose differenti" sottolinea Fumagalli.

Il centro di Aggregazione Giovanile

Altro servizio legato alla famiglia Caritas è quello della macchina della misericordia, vettura che permette alle persone di essere trasportate per visite o terapie. Sono stati 200 i servizi effettuati nel 2022. Per quanto invece riguarda il Centro d’Aggregazione Giovanile, questo si propone di aiutare ragazzi per attività ludiche e scolastiche. Ne fanno parte 24 volontari.