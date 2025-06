Carlo Moscatelli ufficializza la sua Giunta: ecco chi sono gli assessori

Questa mattina, sabato 7 giugno, il neo sindaco di Desio, Carlo Moscatelli, ha ufficializzato le nomine della nuova Giunta comunale, che sarà presentata alla città nel corso della seduta di insediamento del Consiglio comunale, in programma martedì 10 giugno.

Moscatelli ha presentato la squadra di Giunta

“Come preannunciato nei giorni scorsi, nei tempi previsti, si avviano le attività della Giunta comunale - spiega il sindaco Carlo Moscatelli - Siamo tutti emozionati. Questo è uno dei momenti più importanti della carica di sindaco, quello di comporre la squadra. Sono soddisfatto della qualità delle persone, delle competenze e del profilo politico. I colleghi che mi affiancheranno nell’amministrare la città per i prossimi anni hanno spirito di collaborazione e di servizio, che hanno deciso di mettere in campo perché amano la nostra città".

"Un team solido e coeso"

E ha poi aggiunto:

“Ho individuato un team solido e coeso con cui, insieme, porteremo avanti il nostro programma. Daremo priorità al lavoro che ci attende con velocità e concretezza. Ringrazio prima di tutto il commissario straordinario, Alfonso Terribile. per aver garantito la salvaguardia delle istituzioni in un periodo non facile, mentre esprimo buon lavoro al Consiglio comunale che a breve si insedierà, con l’auspicio che ognuno, con rispetto, esegua un buon lavoro e che esso sia sempre basato su un confronto costruttivo per il bene di tutte le cittadine e i cittadini. Buon inizio a tutti. Per amore della nostra Desio”.

Ecco le deleghe

Le deleghe sono state così distribuite:

Jennifer Moro (vicesindaca), del Partito democratico, laureata in Economia Aziendale, un curriculum da imprenditrice e ricercatrice universitaria, ha lavorato in diverse società del settore informatico, appassionata da sempre di politica. Aveva già rivestito la carica con il sindaco Roberto Corti. Si occuperà di Bilancio e Partecipate. Queste le deleghe: Bilancio, Tributi, Programmazione e Controllo, Attuazione del Programma, Partecipate, Sistemi Informativi, Rapporti con il Consiglio comunale, Pari Opportunità.

Jenny Arienti, di professione Avvocata civilista e insegnante di Diritto. Appassionata del tema del lavoro e dei diritti anche per la professione che svolge, una delle questioni a lei più care è la conciliazione vita-lavoro, che deve necessariamente diventare priorità per la politica. Si occuperà di Sviluppo economico e istruzione. (queste le deleghe: Commercio, Sportello Polifunzionale e Urp, Suap, Demografici, Gestione della partecipazione, Eventi, Multiculturalità, Politiche Scolastiche e Infanzia, Affari Legali).

Nunzia Smiraglia, laurea in Scienze Politiche, libera professionista, formatrice e consulente in materia di salute e sicurezza, coordinatrice del Partito Democratico di Desio. Si occuperà di Lavori pubblici e Riqualificazione Urbana. (a lei le seguenti deleghe: Patrimonio, Riqualificazione Urbana, Lavori Pubblici, Lavoro e Formazione Professionale).

Fabio Arosio, libero professionista nel settore assicurativo e finanziario, esperienza amministrativa più che ventennale. Si occuperà di Controllo del Territorio e Sicurezza pubblica. (queste le deleghe che gli sono state affidate: Infrastrutture, Mobilità e Viabilità Pgtu, Protezione Civile, Polizia Locale, Illuminazione Pubblica, Economato, Personale). Alle elezioni si è presentato con Insieme per Desio, nel Polo civico.

Giorgio Gerosa, maturità scientifica, una laurea in corso in Scienze Internazionali e istituzioni europee, Facoltà di Scienze Politiche. In città ha già ricoperto diversi ruoli politici. E' stato assessore con il Pd nella Giunta di Roberto Corti, in questa tornata elettorale si è candidato con Desio Libera nel Polo civico. Si occuperà di Cultura, Sport e Politiche giovanili. (queste le deleghe: Sport, Partecipazione e Rapporti con i Quartieri, Cultura, Biblioteca, Politiche Giovanili, Scuola Civica di Musica).

Stefano Bruno Guidotti, dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione. Ha sempre creduto in una politica fatta di impegno diretto e di soluzioni concrete. Esponente di Desio Viva (Polo civico), si occuperà di Ambiente e Servizi Cimiteriali (per lui le deleghe: Servizi Cimiteriali, Gsd, Ecologia, Tutela Ambientale, Verde Urbano, Rifiuti e Igiene Urbana, Benessere Animale).

Fabio Nocentini, laurea in Architettura, libero professionista, con esperienza di docenza presso il Politecnico di Milano e l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Usi). Si occuperà di Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata. Nello specifico queste le deleghe che gli sono state affidate: Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Parchi. E' già stato assessore a Seregno con il sindaco Gigi Perego.

Il sindaco Moscatelli manterrà le deleghe relative a Comunicazione, Servizi Sociali, Piano di Zona, Politiche per la Casa, Sviluppo Sostenibile, Politiche Energetiche e Piano Clima, Trasparenza e Legalità, Pace.