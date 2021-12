Carnate: contagi Covid in aumento, anche una classe finisce in quarantena

Aumentano i contagi Covid sul territorio di Carnate. Il sindaco Daniele Nava nel suo consueto videomessaggio settimanale pubblicato sui canali social del Comune ha fatto il punto sull’andamento della pandemia.

Il sindaco ha spiegato che attualmente i carnatesi positivi al Covid-19 sono saliti a quota 14. Un cospicuo aumento se si pensa che solo una settimana fa i cittadini che avevano contratto il coronavirus erano 8. Campanelli d’allarme che hanno portato Nava a chiedere maggiori attenzioni vista anche la quarantena alla quale è stata sottoposta proprio in questi giorni una classe dell’Istituto comprensivo.

Il primo cittadino è tornato infine sul tema della vaccinazione, spronando i suoi concittadini ad aderire alla campagna anti Covid.

"Sul nostro territorio sono saliti i contagi e abbiamo una classe in quarantena – spiega il sindaco Nava – Invito quindi i nostri cittadini a prestare attenzione e chi non l’avesse ancora fatto a vaccinarsi. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per contrastare la pandemia e ridurre la mortalità. Al momento sul nostro territorio abbiamo raggiunto il 94% di persone vaccinate. Numeri molto incoraggianti ma che mi auguro che possano aumentare ancora".