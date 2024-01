Carnate: dopo le festività al freddo, torna il riscaldamento per il condominio "gelato"

E riscaldamento fu. Arrivano finalmente buone notizie per i residenti di via Libertà, a Carnate, che a causa di alcuni pasticci burocratici erano rimasti al freddo durante le festività natalizie.

Torna il riscaldamento

Ieri, giovedì mattina, i tecnici di "2I Rete Gas" hanno riattivato il contatore dando quindi via libera al nuovo fornitore per l’erogazione del gas nelle abitazioni. L’emergenza, ricordiamo, era scoppiata proprio in concomitanza con l’arrivo del Natale. A causa di una situazione di forte morosità pregressa, il distributore aveva emesso un provvedimento di piombatura dell’impianto di riscaldamento.

Debiti saldati

Grazie all’attività di sollecito e recupero effettuata dal nuovo amministratore dello stabile, il debito dovuto ad alcune bollette rimaste nel frattempo insolute era stato effettivamente saldato in tempi rapidi. Pagamenti dei quali però "2I Rete Gas" non era stata informata e di cui non aveva nemmeno chiesto conto ad Enel ovvero il precedente fornitore del servizio. Da qui la sospensione dell’erogazione di gas, che ha portato circa quaranta famiglie a trascorrere le festività al freddo nonostante i numerosi solleciti inoltrati alle società coinvolte.

Emergenza rientrata

La situazione, come detto, è fortunatamente rientrata proprio in questi primi giorni dell’anno grazie al lavoro dell’amministratore, che nel frattempo ha anche cercato e individuato un nuovo fornitore, in quanto Enel aveva unilateralmente chiuso ogni contratto a causa delle pregresse morosità. Permettendo così al condominio di riavere il riscaldamento in concomitanza con i giorni più freddi dell’anno.