Carnate in festa per i 100 anni di "nonna" Aurora

La signora Aurora Marcianò dice cento! Grande festa a Carnate per lo straordinario traguardo raggiunto dalla super nonnina, che proprio ieri, giovedì 8 febbraio 2024, ha aggiunto la centesima candelina sulla propria torta di compleanno.

Cento anni per "nonna" Aurora

La donna, nata e cresciuta a Reggio Calabria, vive in paese da 35 anni, da quando cioè decise di raggiungere la figlia Giovanna Abrami, storica insegnante della scuola elementare oggi in pensione:

"La mamma è rimasta vedova giovane ed è sempre stata impegnata come casalinga - spiega la figlia - Quando poi mi sono spostata a Carnate per insegnare è venuta con me. E’ sempre stata orgogliosa di me e mia sorella Francesca, che è una psicologa, perché di fatto ha cresciuto entrambe da sola".

La festa a Carnate

A dispetto dell’età, che in fondo è solo un numero, la signora Aurora è ancora molto in gamba ed è quasi del tutto autonoma, "anche se non esce più di casa per via di qualche acciacco fisico". Più che comprensibile. E allora giovedì pomeriggio ecco la grande festa in casa, con il sindaco Rosella Maggiolini e gli assessori Mario Riva e Camillo Mandelli che si sono uniti alla famiglia per questo momento di celebrazione. Alla festeggiata è stato consegnato uno speciale attestato, così come gli auguri da parte di tutta la cittadinanza.

Ma qual è il segreto di tale longevità?

"La sua risata - dice ancora la figlia - La mamma è stata una donna solare, di spirito, che ha saputo andare oltre le difficoltà della vita. E le è sempre piaciuto ridere: crediamo sia questo il suo piccolo grande segreto".

Come darle torto.