Centro anziani di Carnate in lutto per la storica vicepresidente. Si è spenta all’età di 88 anni Agata Barbera, per tutti semplicemente "Ada", una delle fondatrici dell’associazione dedicata alla terza età, nonché instancabile volontaria della comunità.

Carnate piange la fondatrice del Centro anziani

Originaria di Milano, da quando si era trasferita a Carnate si era dedicata al prossimo, pensando specialmente ai bisogni dei cittadini anziani e dunque più fragili.

"Era stata lei, insieme a Enrico Carzaniga, a dare vita nel 1998 al Centro anziani che inizialmente si trovava in vicolo Beretta - il ricordo dell’attuale presidente Maria Rosaria Esposito - Ha sempre ricoperto il ruolo di vicepresidente, rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per tutti i soci del sodalizio".

L'impegno nel volontariato

Un impegno portato avanti con grande senso del dovere nonostante le difficoltà che la vita le aveva parato di fronte, come la prematura scomparsa del marito e quella ancor più improvvisa dell’amato figlio Roberto. La donna ha mantenuto il ruolo da vicepresidente mantenuto anche con il passaggio di testimone alla guida dell’associazione avvenuto nel 2010:

"Fu proprio lei a incoraggiarmi a farmi avanti come presidente - prosegue Esposito - Per me è stata un’amica, ma soprattutto una mentore che mi ha sempre sostenuto nel percorso, specialmente nelle difficoltà. Fino allo scorso anno, quando poi le condizioni di salute la costrinsero a fare un passo indietro".

Oggi i funerali

Infine un ricordo del profondo e prezioso segno lasciato nella comunità:

"Ada è stata una donna dal carattere forte, ma buono e generoso. Una persona che ha fondato il proprio operato sull’onestà e la disponibilità. Oggi per il nostro Centro è un giorno di grande dolore: perdiamo una straordinaria donna che per la comunità ha dato tanto, se non tutto, fino all’ultimo. A nome dell’intera associazione porgo le sincere condoglianze ai familiari e rinnovo la gratitudine per tutto quello che Ada ha fatto per noi".

I funerali della 88enne saranno celebrati questa mattina, sabato 2 novembre, nella chiesa parrocchiale di Carnate.