Carnate premia gli studenti modello con le borse di studio

Borse di studio per i quattro studenti modello di Carnate che maggiormente si sono distinti nel corso dell'ultimo anno scolastico. La cerimonia si è tenuta ieri sera, martedì 22 novembre, poco prima dell'ultima seduta del Consiglio comunale.

Borse di studio per gli studenti modello

Un momento solenne che, come da tradizione, arriva a pochi giorni di distanza dalla Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'Onu per il 20 novembre. A ricevere il riconoscimento, per quanto riguarda le scuole medie, sono stati Alexandru Ioan Irimie e Lorenzo Monaco. Per le scuole superiori, invece, Axel Marrelli e Giacomo Sada. A consegnare la pergamena e l'assegno di merito, il sindaco Rosella Maggiolini e l'intera Giunta comunale.

"Siamo tutti fieri di voi"

A fare gli onori di casa, in particolare, l'assessore alla Pubblica istruzione, Francesca Papi, che davanti al pubblico presente ha voluto ricordare l'importanza del momento non solo per i ragazzi premiati, ma anche per la comunità stessa: