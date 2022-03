Manifestazione

Anche gli alunni della scuola elementare hanno tappezzato l'istituto con messaggi e striscioni a favore della pace

Carnate scende in piazza per dire no alla guerra in Ucraina. Centinaia le persone che ieri, mercoledì 2 marzo 2022, hanno partecipato alla manifestazione per sostenere la richiesta di pace.

Carnate scende in piazza per dire no alla guerra in Ucraina

L'appello lanciato dall'Amministrazione e dalle associazioni del territorio è stato pienamente accolto di carnatesi. Moltissimi, infatti, i cittadini e le cittadine che si sono dati appuntamenti in piazza della chiesa nella serata di ieri. Tutti uniti per testimoniare la propria vicinanza alla popolazione ucraina, costretta a fare i conti con la guerra. Una manifestazione attraverso cui tutto il paese ha voluto dire no alla guerra e sì alla pace, con fiaccole, testimonianze e preghiere. Presente anche la Giunta del sindaco Daniele Nava e il parroco don Adelio Molteni.

Anche i bambini invocano la pace

Anche i più piccoli, sempre nella giornata di ieri, hanno voluto dare un piccolo grande contributo alla causa. In occasione della Giornata Internazionale di Riflessione per la Pace gli alunni della scuola elementare hanno preparato dei cartelloni che sono stati esposti sulla cancellata dell'istituto di via Magni e uno striscione che richiama l'articolo 11 della costituzione. Al termine dell'iniziativa è stato indetto un minuto di silenzio come forma di rispetto per chi, in queste ore, sta vivendo il dramma della guerra.