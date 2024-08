Carnate: sospetto caso di Dengue, al via la disinfestazione preventiva

Un caso sospetto di febbre Dengue nel Comune di Carnate: scatta la disinfestazione preventiva. La segnalazione è pervenuta al sindaco Rosella Maggiolini dal Dipartimento di Igiene Pubblica e Prevenzione Sanitaria dell’ATS Brianza.

Sospetto caso di Dengue a Carnate

Le operazioni di disinfestazione scatteranno nella giornata di domani, dalle ore 23 di venerdì 30 agosto e proseguiranno fino a domenica 1 settembre a scopo puramente precauzionale, nell'attesa che ATS completi tutte le verifiche sul caso sospetto. L’esecuzione da parte di operatori specializzati di un intervento straordinario di disinfestazione e sarà effettuato nel raggio di 200 metri dall’abitazione della persona a cui è stata diagnosticata la sospetta malattia.

Le operazioni di disinfestazione

Saranno pertanto eseguiti trattamenti adulticidi nelle aree pubbliche e private con prodotti utili ad abbattere le zanzare adulte presenti, da ripetere per tre giorni consecutivi. Contestualmente durante queste giornate saranno eseguiti trattamenti antilarvali nei tombini, nelle caditoie stradali e anche nelle proprietà private mediante interventi porta a porta.

Le vie interessate

Gli interventi su aree pubbliche si svolgeranno nelle seguenti vie: Edison (fino a incrocio con via Fermi), Galilei (tra via Banfi e via Edison), Premoli (fino a via Da Vinci), Buonarroti, Fermi, Da Vinci, Banfi (da via Premoli al sottopasso), Mazzini (dal sottopasso a via Volta), Volta (da via Mazzini a via Roma), Roma (da via Volta fino al civico 15) e nell'area verde di via Dalla Chiesa.

Le precauzioni

Sono previste alcune precauzioni da adottare prima, durante e dopo il trattamento adulticida, elencate nell'ordinanza firmata dal sindaco Sironi. Durante il trattamento adulticida sia in area privata che pubblica, nei giorni ed orari sopraindicati sarà importante restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianto di ricambio d'aria; tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi); è fortemente sconsigliato uscire di casa a piedi durante i trattamenti.

Precauzioni da adottare dopo il trattamento adulticida: in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone; utilizzare le aree coltivate private dopo 5 ore dal trattamento e rispettare un intervallo di 30 giorni prima di raccogliere e consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi.

Cos'è la Dengue e quali sono i sintomi

La Dengue è una malattia virale molto diffusa in alcuni Paesi tropicali, che si trasmette attraverso la puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes (come le “zanzare tigre”) e nella forma classica si manifesta con febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari ed emorragie più o meno gravi. L'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi.