Carnevale a Desio: mascotte d'eccezione per far divertire i più piccoli

Coriandoli, stelle filanti e tanto divertimento questo pomeriggio in centro a Desio in occasione del Carnevale.

In centro otto mascotte d'eccezione per far divertire i più piccoli

Coriandoli, stelle filanti e tanto divertimento questo pomeriggio in centro a Desio in occasione del "Carnevale 2023". L'iniziativa è stata molto apprezzata dalla cittadinanza come testimoniato dal grande afflusso di persone, soprattutto dei più piccoli, che si sono riversate nel centro cittadino per trascorrere un pomeriggio all'insegna della gioia e dell'allegria. Presenti, per contribuire a creare una vera e propria atmosfera carnevalesca otto mascotte d'eccezione: I Minions, Dora, Titti e Silvestro, SpongeBob, il Gatto con gli Stivali, Winny the Pooh e Tigro, che hanno conquistato l'attenzione e il cuore dei bimbi.

Le parole dell'assessore alla Cultura e agli eventi Samantha Baldo

"Dopo tre anni, questo è il primo Carnevale che viviamo nella normalità. Vogliamo che il 2023 sia il punto di partenza di un percorso di valorizzazione del Carnevale desiano, che puntiamo d arricchire sempre di più anno dopo anno - ha spiegato l'Assessore alla Cultura e agli Eventi Samantha Baldo - Invito tutti i desiani, soprattutto i più piccoli, a partecipare alle iniziative immergendosi nella tradizione di questa manifestazione. Un pomeriggio di gioco e felicità per ripartire dai bambini e dai loro sorrisi".