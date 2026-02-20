Carnevale: tutto pronto per la sfilata… olimpica

Tutto pronto per vivere a Vimercate una giornata di festa, colori e allegria: domani, sabato 21 febbraio, torna il Carnevale cittadino con la tradizionale sfilata organizzata dalla Pro Loco Vimercate con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

“Olimpiadi: il giro del mondo in maschera”

Il tema scelto per l’edizione 2026 non poteva che essere “Olimpiadi d’Inverno – il giro del mondo in maschera”. Sciatori e pattinatori, bob e slittini, mascotte scatenate, nazionali improbabili e campioni leggendari: ogni costume potrà trasformarsi in una medaglia di creatività e simpatia.

Il percorso per le vie di Vimercate

Il ritrovo è in piazzale Martiri Vimercatesi alle 14.30, il corteo sfilerà lungo il percorso di via Ronchi, via Crocefisso, piazzale Marconi, per poi proseguire nel centro storico in via Vittorio Emanuele II, piazza Roma, via da Vinci, piazza Santo Stefano, via Mazzini e via Valcamonica e terminare al Centro Giovanile Cristo Re.

In oratorio la premiazione delle maschere più belle

Al termine della sfilata, presso il Centro Giovanile, verranno premiate le maschere più belle.

A Ruginello sfilano i pirati

Ma non solo a Vimercate; anche nella frazione di Ruginello domani, sabato 21, si terrà il “Carnevalello” organizzato dall’associazione ADR – Amici di Ruginello. Il tema scelto è “Pirati in vista a Ruginello”. Il ritrovo è all’oratorio di Ruginello alle 14.30 a seguire alle 15 la sfilata in maschera lungo le vie Diaz, Rimembranza, Indipendenza, Diaz, Don Lualdi, Nazioni Unite e via Diaz per poi fare ritorno in oratorio alle 16.30 con musica, chiacchiere e caccia al tesoro in oratorio. Infine, alle 17.30, premiazione delle migliori maschere.