Carta igienica incendiata, la preside mette i bagni sotto chiave

Bagni messi sotto chiave e possibilità di usufruirne solo accompagnati dai bidelli.

Questo il drastico provvedimento, che ha spinto una parte degli studenti a manifestare, assunto la scorsa settimana da Elena Centemero, dirigente scolastica dell’istituto superiore Vanoni, nel centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate.

"Atto gravissimo"

Una decisione figlia di un atto che lei stessa definisce "pericolosissimo e gravissimo", ossia l’incendio ci alcuni rotoli di carta igienica, per mano al momento ignota, all’interno degli stessi bagni.

La protesta di una parte degli studenti

Per protestare contro la chiusura" dei servizi igienici della scuola frequentata ogni giorno da centinaia di ragazze ragazzi, una parte di questi nella mattinata di venerdì hanno deciso di improvvisare una manifestazione occupando l’atrio di ingresso della scuola.

Iniziativa che non ha però per nulla fatto cambiare idea alla preside, che tira dritto per la sua strada.

La preside non cambia idea

"Innanzitutto tengo a precisare che coloro che stanno manifestando questa mattina sono una minoranza degli studenti - ha commentato a manifestazione in corso - Tutti gli altri sono regolarmente in classe. Gli stessi rappresentanti dei ragazzi nel Consiglio di istituto ha stigmatizzato l’atto vandalico. Purtroppo ho dovuto prendere questa decisione perché l’atto che è stato compiuto è gravissimo e pericolosissimo. I rotoli di carta igienica dati alla fiamme sono erano avvolti da una plastica che ha prodotto anche un denso fumo nero. Fortunatamente l’impianto antincendio, da me voluto, ha funzionato consentendoci di intervenire tempestivamente. Altrimenti non so come sarebbe andata a finire. Nonostante gli appelli, nessuno si è fatto avanti per assumersi la responsabilità di quanto fatto".

Convocato il Consiglio d'istituto

Della vicenda si parlerà a breve in una nuova seduta del Consiglio di Istituto.

Intanto Elena Centemero ha deciso di passare alle "maniere forti". «Non ho certo chiuso i bagni ma ho deciso di regolamentarne l’accesso - ha spiegato - Chi ne ha necessità deve quindi farne richiesta alla docente che allerta il collaboratore scolastico, dotato di chiave, che apre quindi il bagno per il tempo necessario. Questo consentirà di limitare anche l’utilizzo dei bagni come luogo per i fumatori. Anche questo un comportamento inaccettabile e fuori dalle regole".

"Attendo che i responsabili si facciano avanti"

La dirigente si è detta comunque pronto a fare una parziale marcia indietro.