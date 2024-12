“Non è il PD a dettare la linea sulle Case di Comunità, tanto meno ad Arcore gettando, ancora una volta, fumo negli occhi ai cittadini".

Casa di Comunità di Arcore. Corbetta: “Impegno di Regione prosegue"

Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in merito alla polemica circa i lavori di ristrutturazione dell’ex asilo San Giuseppe per l’apertura della nuova Casa di Comunità di Arcore.

"Il bilancio di previsione 2025-2027 di Regione Lombardia non ha previsto la trattazione di ordini del giorno puntuali e territoriali proprio per garantire una più consona gestione del bilancio - ha aggiunto Corbetta. Ricordo ai Dem. come nei mesi scorsi ho favorito l’incontro tra l’Assessore al Welfare Bertolaso e l’amministrazione di Arcore proprio sul tema della Casa di comunità, occasione nella quale si sono presi degli impegni per trovare una soluzione rispetto al progetto dell’ex San Giuseppe. L’impegno di Regione Lombardia continua a prescindere dagli ordini del giorno, come quello presentato dal Pd del tutto strumentale con il solo scopo di creare la solita sterile polemica e confondere i cittadini”.