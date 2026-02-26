Liberty Dance protagonista a Casa Sanremo

Dodici giovani danzatrici sul palco del Palafiori con tanto entusiasmo e l’orgoglio di rappresentare Seregno nella vetrina nazionale riservata ad artisti e performer

Grande emozione e soddisfazione per le atlete della scuola Liberty Dance Asd di Seregno, che hanno partecipato a Casa Sanremo performer, evento che si svolge al Palafiori di Sanremo durante il Festival della canzone Italiana per mettere in evidenza artisti di danza, musical e recitazione coreografata.

Liberty Dance a Casa Sanremo

Le giovani danzatrici brianzole hanno avuto l’opportunità di esibirsi e di vivere un’esperienza formativa di alto livello, confrontandosi con realtà provenienti da tutta Italia. Casa Sanremo, infatti, rappresenta un’importante vetrina nazionale per artisti e performer, un luogo in cui passione, studio e determinazione trovano spazio e riconoscimento.

Le dodici atlete protagoniste

Le atlete Martina Aprea, Martina Bruno, Diletta Camisasca, Angelica Cimmarusti, Viola Conti, Viola Folchini, Giulia Iannuzzi, Giulia Lacedra, Bianca Lomagistro, Giada Pasini, Benedetta Satriano e Athena Redaelli, guidate dalla direzione artistica di Valeria e Chiara Iannuzzi, hanno dimostrato professionalità, impegno e grande spirito di squadra, portando sul palco non solo la loro preparazione tecnica, ma anche l’entusiasmo e l’orgoglio di rappresentare la città di Seregno in un evento nazionale di prestigio.

“Occasione di confronto e di crescita”

“Per la Liberty Dance Asd questa partecipazione segna un traguardo significativo nel percorso di crescita della scuola, da sempre attenta alla formazione artistica e personale delle proprie allieve – fanno sapere della scuola di danza – L’esperienza a Casa Sanremo performer non è stata solo un momento di esibizione, ma un’occasione di confronto, crescita e condivisione che resterà nel cuore delle ragazze. Un risultato che premia il lavoro costante, la dedizione e la passione che ogni giorno animano la scuola, confermando ancora una volta il valore del talento e della preparazione delle sue atlete”.