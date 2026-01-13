Freddo in casa con il teleriscaldamento, Gelsia si scusa

Per diversi giorni costretti a vivere in casa con temperature che a fatica raggiungevano i 17-18 gradi, nonostante i riscaldamenti accesi dall’alba a tarda sera. Il disservizio è stato segnalato a Seregno, in un condominio di tre palazzi in via San Vitale, zona Santa Valeria, collegato alla rete del teleriscaldamento gestito da Gelsia.

Freddo in casa con il teleriscaldamento

“Siamo al gelo, la società è stata avvisata ma non ha risolto nulla – ha spiegato una residente, che ha contattato il Giornale di Seregno nei giorni dopo l’Epifania – Qui abitano circa cinquanta famiglie, in maggioranza anziani e famiglie con bambini: è vergognoso che venga interrotto un pubblico servizio e nessuno intervenga. Credo che un servizio pubblico di prima necessità non vada in vacanza”.

Le lamentele dei residenti

L’impianto del riscaldamento non era fermo, ma la temperatura negli alloggi rimaneva insufficiente, soprattutto per il freddo intenso dei giorni scorsi: “Teniamo acceso dalle 6 alle 23 per avere in casa, se ve bene, 18 gradi – ha aggiunto la residente, comprensibilmente indispettita – Ai piani bassi c’è chi è rimasto con 14,6 gradi. Crediamo che ci sia un malfunzionamento e qualcuno ci deve, almeno, una spiegazione”.

Gelsia al lavoro per migliorare il servizio

“Il servizio non è mai stato interrotto ed è operativo – la replica di Gelsia, interpellata sulla vicenda – Nell’ultimo periodo, nell’area sud della rete, si sono registrate alcune variazioni nelle prestazioni del servizio, riconducibili a una concomitanza di fattori tecnici, tra cui la necessità di interventi di manutenzione su uno scambiatore, unitamente a condizioni climatiche eccezionalmente rigide”. L’azienda fa sapere di «essere intervenuta tempestivamente per ripristinare, nel più breve tempo possibile, i livelli standard di resa del servizio, riportando al livello ottimale la temperatura della rete. Le attività in corso sono finalizzate a garantire il pieno comfort termico agli utenti coinvolti”. Gelsia si scusa per “eventuali disagi arrecati e conferma il massimo impegno nel garantire la piena efficienza del servizio”.