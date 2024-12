Caso corruzione, il Comune di Usmate Velate si costituisce parte civile

Il Comune di Usmate Velate si costituirà parte civile nel processo per il caso legato alla presunta corruzione che vede coinvolto, come imputato, l'ex responsabile dell'Ufficio tecnico Antonio Colombo.

La decisione, assunta con delibera di Giunta ormai diverse settimane fa, è stata comunicata nella giornata odierna dall'Amministrazione comunale attraverso una nota stampa:

"Il Comune di Usmate Velate, in quanto parte lesa come stabilito dagli atti, si costituirà parte civile nel processo per presunta corruzione che coinvolge, tra gli imputati, un ex dipendente comunale"