Caso di Dengue, disinfestazione in corso

A Cesano Maderno è in corso un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe all’area industriale di via Marconato, alla Snia, e per un raggio di 200 metri, a seguito di un caso accertato di infezione da Dengue.

Caso di Dengue, scatta la disinfestazione

L’intervento è stato disposto dal Comune tramite ordinanza contingibile e urgente per misure di bonifica primaria e igiene ambientale, su richiesta dell’Agenzia di tutela della salute Brianza, in applicazione del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi.

Le operazioni sono iniziate mercoledì e andranno avanti fino a oggi, venerdì 24 luglio. L’intervento straordinario consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi e nella rimozione dei focolai larvali, e prevede bonifiche sia negli spazi pubblici sia nelle proprietà private.

Durante il trattamento, nella zona coinvolta è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle proprietà private. Occorre inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni.

Come si cura la Dengue

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.