Caso mazzette, il Comune precisa: "Ente escluso dal procedimento"

Si è tenuta nella mattinata di ieri, lunedì 24 febbraio, la terza udienza sul "caso mazzette" che da quasi due anni scuote il Comune di Usmate Velate. Comune che, proprio nelle scorse ore, ha tenuto a precisare la propria posizione: "L'ente è stato escluso dal procedimento".

Una posizione confermata dalla volontà dell'ormai ex dipendente del Comune, ora imputato, di affrontare il processo mediante rito abbreviato. Una procedura, questa, che stando ala normativa vigente esclude dal procedimento qualsiasi tipo di eventuale responsabilità civile. Da qui la dichiarazione diffusa dall'ufficio stampa dell'ente pubblico:

"In merito all'articolo pubblicato in data lunedì 24 febbraio 2025 dal titolo “Caso mazzette: confermata la chiamata in causa del Comune” si precisa che il Comune di Usmate Velate è stato escluso dal procedimento in applicazione del comma 3 dell'articolo 87 del Codice di procedura penale"