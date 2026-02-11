Caso Pedemontana: “Nessun segreto, il decreto è lì da 2 mesi”

Una voce fuori dal coro, a difesa di Cal dopo la levata di scudi di alcuni sindaci del Vimercatese che hanno accusato la società di aver adottato il tratto della Dbreve sottobanco. E’ quella del consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Dozio. «Nessun segreto, il decreto è consultabile da due mesi sulla Gazzetta Ufficiale»

«Il progetto della Tratta D Breve di Pedemontana non è stato approvato in segreto tanto è vero che il decreto di approvazione della variante da parte di Cal è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2025. Questo è un tema attenzionato sia dalla Regione che da alcuni sindaci e comitati del Vimercatese e trovo strano che nessuno abbia appreso le ultime notizie pubbliche da due mesi in gazzetta ufficiale – ha sottolineato Dozio – L’infrastruttura che si sta realizzando va necessariamente completata e l’urgenza è determinata anche dai cantieri in corso per la realizzazione delle tratte B2 e C con l’annesso traffico che si riverserà nella Brianza dell’Est. Inoltre sia Regione Lombardia che Pedemontana spa hanno tenuto sempre aperto il confronto con il territorio. Ricordo ad esempio diverse assemblee pubbliche a Vimercate e nella Brianza Est con il direttore generale Sabatino Fusco e il coinvolgimento della nostra Provincia. Parlare di segreti riguardo un’opera pubblica e strategica è assolutamente fuori luogo».