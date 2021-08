"Caso Rocchetta", la versione di don Emidio Rota sulla vicenda che tanto sta facendo discutere. Il parroco di Cornate spiega: "E' stato Mandelli a volersi dimettere".

Dopo aver scelto la via del silenzio durante la scorsa settimana, il parroco della Comunità pastorale Santa Maria della Rocchetta don Emidio Rota ha pubblicato la sua versione dei fatti sulle pagine dell’informatore parrocchiale in merito alle dimissioni del custode Fiorenzo Mandelli.

"Il 14 luglio 2021 si è tenuto un incontro, presenti oltre al sottoscritto Parroco alcuni membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio Economico della Parrocchia di Porto d’Adda e il custode volontario del Santuario, per vedere e valutare insieme alcuni aspetti gestionali - ha spiegato il parroco della Comunità pastorale Santa Maria della Rocchetta - Ci spiace che il custode abbia interpretato questo incontro come un processo. Dopo alcuni giorni, precisamente il 20 luglio, il signor Mandelli si è presentato in Parrocchia e ha volontariamente restituito le chiavi del Santuario".