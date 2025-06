Caso sospetto di Dengue, scatta la disinfestazione urgente

Caso sospetto di Dengue a Lesmo. A darne notizia, in queste ore, è direttamente l'Amministrazione comunale, allertata dagli organi competenti dopo aver ricevuto la segnalazione di un sospetto caso di febbre Dengue.

La Dengue si trasmette tramite la puntura di zanzare, in particolare della zanzara tigre. La lotta antilarvale è il metodo più efficace per ridurrne la presenza e prevenire la diffusione del virus. Per questo l'Amministrazione comunale consigliaa di eliminare i ristagni d’acqua da sottovasi, annaffiatoi, bidoni, grondaie e altri contenitori e trattare l’acqua che non puoi eliminare (es. tombini, fontane ornamentali) con pastiglie larvicide, disponibili in farmacia o presso i consorzi agricoli.

Cos'è la Dengue?

La Dengue è una malattia virale molto diffusa in alcuni Paesi tropicali, che si trasmette attraverso la puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes (come le “zanzare tigre”) e nella forma classica si manifesta con febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari ed emorragie più o meno gravi. L'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi.