Caso sospetto di Dengue, scatta la disinfestazione urgente

Caso sospetto di febbre Dengue a Ornago, scatta la disinfestazione straordinaria. L'intervento è previsto per questa notte, tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno.

Caso sospetto di Dengue

A darne notizia, in queste ore, è direttamente l'Amministrazione comunale, allertata dagli organi competenti dopo aver ricevuto la segnalazione di un sospetto caso di febbre Dengue:

"A seguito di una segnalazione di sospetto caso di Dengue da parte di Ats Brianza, è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione per prevenire la diffusione del virus trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes albopictus). La disinfestazione sarà eseguita nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno, dalle ore 3 alle ore 6, salvo maltempo"

Le aree interessate e le precauzioni

Diverse le vie interessate dalle operazioni di disinfestazione: via Giovanni Falcone, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via San Giovanni Bosco (zona ovest), via Primo Maggio (zona ovest), via Paolo Borsellino, via Burago (zona ovest). Tutti i residenti dell'area coinvolta saranno tenuti ad alcune precauzioni: chiudere porte e finestre durante l’intervento, non lasciare cibi o abbeveratoi per animali all’esterno, ritirare panni stesi e indumenti, lavare frutta e verdura prima del consumo, tenere gli animali domestici al chiuso, evitare la sosta nelle aree trattate, collaborare con gli operatori addetti alla disinfestazione (Ditta Sireb Sas).

"Si invita la cittadinanza a effettuare una capillare ispezione “porta a porta” degli spazi privati (giardini, orti, cortili, terrazzi e balconi), procedendo alla bonifica ambientale mediante svuotamento o rimozione dei piccoli contenitori con ristagni d’acqua, per contrastare la proliferazione larvale della zanzara tigre. La sicurezza di tutti dipende anche da comportamenti responsabili"

La febbre Dengue

La Dengue è una malattia virale molto diffusa in alcuni Paesi tropicali, che si trasmette attraverso la puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes (come le “zanzare tigre”) e nella forma classica si manifesta con febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari ed emorragie più o meno gravi. L'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi.