Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Brianza ha rilevato un caso sospetto di Dengue in una persona domiciliata nel comune di Carate Brianza.

Caso sospetto di Dengue, scatta la disinfestazione

A seguito di quanto rilevato, con una ordinanza sindacale, l'Amministrazione comunale ha disposto una disinfestazione urgente a partire dalle ore 23 di questa sera, martedì 28 maggio, in diverse vie.

Nel dettaglio le vie interessate dall'intervento sono: via Monte San Primo, via Monte Baldo e relative traverse, via Monte Cervino, via Monte Rosa dal civico 18 al civico 40, via Monviso, via privata Monte Bianco.

Raccomandazioni

L'Amministrazione comuanle raccomanda ai cittadini:

di permettere, in caso di necessità, l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti e di attenersi a quanto da loro prescritto.

di chiudere le finestre durante le ore notturne dalle ore 23 di questa sera

di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone

all'aperto utilizzare repellenti cutanei per uso topico, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo

Cos'è la febbre Dengue

Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta - si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Sintomi e diagnosi

Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate.

La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.

La diagnosi è normalmente effettuata in base ai sintomi, ma può essere più accurata con la ricerca del virus o di anticorpi specifici in campioni di sangue.

Prevenzione e trattamento

La misura preventiva più efficace contro la dengue consiste nell’evitare di entrare in contatto con le zanzare vettore del virus. Diventano quindi prioritarie pratiche come l’uso di repellenti, vestiti adeguati e protettivi, zanzariere e tende.