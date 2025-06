Caso StMicroelectronics: 23 sindaci chiedono un incontro urgente con il ministro Giorgetti

Venerdì scorso, 20 giugno, una prima lettera sottoscritta da tutti i sindaci della Lega della Provincia di Monza e Brianza.

Nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno, una seconda missiva firmata da 23 primi cittadini del Vimercatese e della Martesana. Primo firmatario il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi.

Si spacca il fronte degli amministratori sulla vicenda StMicroelectronics e in particolare sul sito di Agrate, dove lavorano più di 5mila addetti e dove la multinazionale italo-francese, partecipata anche dai governi dei due Paesi, ha dichiarato esuberi per il triennio che potrebbero arrivare a 1.500 unità.

Come detto, alla prima lettera dei sindaci della Lega hanno "risposto" ora altri 23 colleghi.

Per la zona del Vimercatese in particolare, oltre a Sironi, hanno firmato anche i primi cittadini di Vimercate, Bellusco, Usmate Velate, Carnate, Ornago, Cavenago, Sulbiate, Bernareggio, Busnago, Lesmo, Cornate, Burago e Ronco.

Destinatari in questo caso il governatore Attilio Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente della Commissione Attività produttive di Regione Lombardia, Marcello Maria Ventura.

Nel ribadire "le diffuse e fondate preoccupazioni rispetto al Piano industriale 2025-2027 in merito a un possibile ridimensionamento degli investimenti e una contrazione dei livelli occupazionali, scenario che comprometterebbe gravemente la tenuta e lo sviluppo del tessuto socioeconomico del territorio", la lettera chiede la convocazione di una audizione presso la commissione a cui partecipi anche il ministro Giorgetti.

Il documento si sofferma in particolare su tre temi:

“In sostanza, questi sindaci, con le loro comunità, chiedono di conoscere chiaramente e una volta per tutte l’indirizzo del Governo su Agrate, perché su Catania lo sappiamo già - affermano Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd, Silvia Roggiani, parlamentare e segretaria regionale dem, e Vinicio Peluffo, parlamentare e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. D’altra parte, parliamo di 5mila lavoratori coinvolti di cui 1.500 a rischio. Non si possono perdere così tanti posti di lavoro. Giorgetti deve venire a parlare in consiglio regionale, non sono sufficienti le rassicurazioni, che al momento non hanno prodotto risultati. È sacrosanta e legittima la richiesta dei sindaci”, dicono Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd, Silvia Roggiani, parlamentare e segretaria regionale dem, e Vinicio Peluffo, parlamentare e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera.

“Dunque, questa iniziativa è assolutamente opportuna. È arrivato il momento in cui la rilevanza della questione dal punto di vista occupazionale e l’importanza del settore specifico non possono più prevedere una gestione ordinaria della vicenda. Il Governo, che è socio pubblico di Stm, deve a questo punto chiarire cosa accadrà ad Agrate perché, nonostante tutte le sollecitazioni, la governance della società non ha cambiato minimamente il suo percorso”, insistono i dem.

“Prima di entrare in una fase di non ritorno, deve essere chiaro cosa chiede il Governo alla società e questo deve essere fatto alla luce del sole, poiché di mesi dall’apertura della crisi ne sono passati parecchi. Pensiamo che la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale e questa può essere un’occasione di lavoro comune e condiviso nell’interesse dei lavoratori e della nostra regione”, aggiungono Ponti, Roggiani e Peluffo.

“Per quanto ci riguarda, ribadiamo che siamo al fianco dei lavoratori nella loro lotta, dei sindacati e dei Comuni del territorio per dire ‘no’ al piano industriale che penalizza il sito di Agrate. La produzione di semiconduttori è fondamentale per lo sviluppo del Paese: il Ministro Giorgetti, che detiene una partecipazione societaria pari a quella francese, faccia sentire la sua voce subito e, soprattutto, la Presidente Meloni sostenga la capacità produttiva di un’eccellenza a livello europeo. La prospettiva deve essere di sviluppo del sito di Agrate e dell’intero Sistema Paese, non certo di contrazione”, concludono gli esponenti Pd.