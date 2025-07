Caso StMicroelectronics, il Pd "Il silenzio del Governo è imbarazzante"

Il Pd provinciale torna sul caso StMicroelectronics e sulla questione dei possibili tagli nel sito di Agrate Brianza. Lo fa attraverso una nota diffusa alla stampa in queste ore in cui chiede risposte "serie" al Governo per tutelare i lavoratori e il futuro di un settore strategico.

"I Sindaci della Brianza hanno chiesto al Ministro Giorgetti di presentarsi in Consiglio Regionale per spiegare cosa intende fare per sostenere le prospettive del sito di ST microelectronics in Lombardia - fanno sapere Lorenzo Sala, Segretario provinciale PD Monza e Brianza Gigi Ponti, Consigliere regionale PD nel comunicato firmato anche dai Parlamentari ed Europarlamentari del PD eletti in Lombardia. Questa richiesta è motivata dal fatto che il Ministro rappresenta il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che insieme allo Stato francese è azionista di controllo della società. La risposta conosciuta informalmente è che Giorgetti non verrà. Della questione, a quanto pare, se neoccupa il Ministro , il quale si è già prodigato solo per il sito di Catania".

"Nei giorni scorsi - prosegue il comunicato - abbiamo saputo che a fine luglio è stato convocato un incontro a Roma. Perché né Giorgetti né Urso vengono a spiegare cosa concretamente intendono fare ai Sindaci, alla Provincia di Monza e Brianza, ai Consiglieri regionali e alle parti sociali che da tempo chiedono trasparenza e un impegno certo per tutelare migliaia di lavoratori e il futuro di un settore strategico? Il silenzio del Governo è imbarazzante, pari solo a quello del management della STmicroelectronics. Cosa aspettano a ritirare un piano industriale insostenibile e irragionevole? Attendiamo risposte serie".