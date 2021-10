Appuntamento

L'Amministrazione comunale ha consegnato le borse di studio e salutato la storica professoressa Fabiani.

Cavenago ha premiato i suoi studenti meritevoli in occasione della festa del paese. Questa mattina, domenica 3 ottobre 2021, sono state consegnate le borse di studio per l'anno scolastico 2020/2021. L'Amministrazione comunale ha anche voluto salutare la professoressa Luisa Fabiani, che dopo oltre trent'anni di servizio ha tagliato il traguardo della pensione.

Premiati gli studenti

Questa mattina, domenica 3 ottobre 2021, l'Amministrazione comunale di Cavenago ha premiato gli studenti meritevoli per l'anno scolastico 2020-2021. Come da tradizione sono stati premiati gli alunni che hanno ottenuto il diploma e come da tradizione l'evento si è svolto nel corso della festa del paese.

"Ormai questo è diventato un appuntamento fisso ed è un piacere essere qui oggi - ha commentato il sindaco Davide Fumagalli - Dopo tutti questi mesi sono un po' stufo di parlare di Covid e oggi vorrei provare a proiettarmi al futuro, a pensare alle cose positive che ci ha lasciato la pandemia. In questo periodo così complicato abbiamo riscoperto il valore sociale della scuola, che si affianca a quello didattico. Abbiamo valorizzato il rapporto con le famiglie, che hanno dato un contributo fondamentale per affrontare le varie difficoltà incontrate in questi mesi. Dal canto mio non posso che farvi i complimenti perchè avete dimostrato sacrificio, intraprendenza e impegno. Siete l'esempio più bello della nostra società".

A fianco del sindaco nel corso della premiazione diversi esponenti della Giunta, tra cui il vicesindaco e assessore all'Istruzione Giacomo Biffi.

"Siamo orgogliosi di voi perché ora portete le vostre competenze e conoscenze fuori da Cavenago, nelle scuole superiori che avete scelto - ha dichiarato - Oggi riceverete un premio perché siete stati i migliori, ma vi chiedo un cosa: non dimenticatevi mai di chi avete a fianco, siate sempre pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà. Infine complimenti a tutti i professori e alle famiglie per la sinergia che si è creata in questo momento così complicato".

Questo l'elenco degli studenti premiati: Tiziano Brambilla, Giada Chiodo, Camilla Decuzzi, Lorenzo Franco, Viola Gimondo, Giorgia Grasso, Oliver Hasmann, Marcello Mapelli, Roberto Matarrese, Vittoria Patete, Massimo Perego, Valentina Polieri, Riccardo Scarpati, Ilaria Sorrentino, Ludovica Squillace, Elena Tremamondo, Valentina Tirada Ponce.

L'omaggio alla professoressa

La consegna delle borse di studio è stata l'occasione anche per rendere omaggio alla professoressa Luisa Fabiani, per oltre trent'anni insegnante di Lettere alla scuola media "Ada Negri" e che proprio nelle scorse settimane ha tagliato il traguardo della pensione.